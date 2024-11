Progetto nuova scuola d’infanzia. Baldini: "Quell’area è sicura"

Il 25 luglio il capogruppo di Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli, aveva presentato un’interrogazione nella quale chiedeva al sindaco Andrea Baldini (nella foto) di individuare un sito più sicuro per la costruzione della nuova scuola d’infanzia per sei sezioni, ritenendo opportuno rinunciare alla costruzione di un asilo nido nell’area adiacente. La risposta è arrivata dopo due mesi e ha deluso le aspettative del leader dell’opposizione argentana. "L’amministrazione – ha sottolineato il sindaco – attraverso la realizzazione di questo polo, vuole consegnare alla comunità una scuola più sicura ed efficiente, ampliare l’offerta formativa a disposizione dei cittadini e si pone inoltre l’obiettivo di riqualificare un quartiere che da anni non è oggetto di insediamenti di servizi, ma che oggi, grazie alla realizzazione delle scuole, all’ampliamento dell’ospedale e dell’avvio del cantiere della nuova statale 16, ritornerà a essere centrale". Gabriella Azzalli, anche sui social, aveva invitato l’amministrazione a fare retromarcia, portando come pezza d’appoggio le valutazioni delle Autorità di bacino del fiume Po e del fiume Reno, che classificano l’area a rischio elevato. Rischio ridimensionato dal primo cittadino: "Non ritengo possibile o plausibile individuare un altro sito, ed essendo Argenta posta a lato del fiume Reno, non esistono aree a rischio idraulico nullo. Le mitigazioni del rischio saranno pertanto effettuate tenendo conto delle caratteristiche del sito, non solo in fase di realizzazione della scuola, ma anche nelle aree prospicenti".