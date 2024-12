Progetto Polis, lavori all’ufficio postale. Da domani chiusura per il trasloco

Per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis, l’ufficio postale di Ro Ferrarese dal 9 dicembre sarà trasferito in un ufficio mobile/ container, posizionato nell’area antistante. Per consentire le operazioni di facchinaggio e trasloco, il 5, 6 e 7 dicembre l’ufficio rimarrà chiuso. Nelle tre giornate, la clientela può rivolgersi agli uffici limitrofi: a Copparo (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35) e Polesella (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35). L’ufficio postale di Ro, salvo imprevisti, riaprirà nella propria sede il 21 aprile.