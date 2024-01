Progetto ’Radici sonore’: "Ragazzi iscrivetevi"

COMACCHIO

Alla Civica scuola di musica di Comacchio prosegue il progetto ‘Radici sonore’. In questi giorni, sulla pagina Facebook della stessa scuola è stato rilanciato l’invito a unirsi al coro e all’orchestra, la cui partecipazione è gratuita. Il percorso di canto corale è aperto a tutti i ragazzi e ragazze e adulti dai 14 anni in su, ogni lunedì alle 21 (per informazioni Elia Filippini - +39 3319771049). "Radici sonore – si legge nel post - è un gruppo costituito dalle Associazioni ‘Al Batal’ e ‘TemperaMenti’ e da studenti provenienti dai corsi di canto e strumento della Civica scuola di musica di Comacchio: un gruppo affiatato, che attinge e prende spunto dalle tradizioni locali, che produce brani originali, che valorizza la tradizione e la cultura locale. Attraverso lo sviluppo della vocalità, lo studio dei brani e degli arrangiamenti e lo spirito della condivisione migliorano le capacità espressive, comunicative, d’ascolto, di socializzazione, di analisi dei testi e delle strutture della canzone, la pronuncia, il ritmo e tanto altro". Tutto in un clima di spensieratezza e divertimento favorito dal repertorio piacevole, energico e frizzante che permette di acquisire una corretta proprietà terminologica musicale e di pronuncia oltre a favorire l’avviamento alla tecnica del canto. Lo scorso 11 novembre, Radici Sonore ha ottenuto il premio speciale ‘Nuove Generazioni’ nella prima edizione del Festival della Canzone Dialettale dell’Emilia Romagna ‘Tin Bòta’, che si è tenuto al Teatro Comunale ‘Laura Betti’ di Casalecchio di Reno. Oltre cinquanta coristi e musicisti della Civica Scuola di Musica di Comacchio hanno partecipato alla finale del concorso, proponendo il brano ‘Kirikikì Barababà’.