Progetto Rinnovatech. L’università si aggiudica un maxi finanziamento per nuove attrezzature

L’Università di Ferrara, soggetto gestore del Tecnopolo di Ferrara, grazie al progetto ’Rinnovatech’, si aggiudica un finanziamento di due milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna, volto al potenziamento delle proprie infrastrutture di ricerca grazie all’acquisto di nuove attrezzature scientifiche e dotazioni informatiche sempre più all’avanguardia.

Il progetto consentirà ai laboratori universitari del Tecnopolo di Ferrara di consolidare il proprio posizionamento a livello regionale e nazionale come punto di riferimento per le imprese e istituzioni, stimolando ulteriormente la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico. "Questo finanziamento si pone in perfetta linea con il piano strategico di Ateneo che intende rafforzare le dotazioni di ricerca dei laboratori universitari e la collaborazione con il tessuto produttivo, per la creazione di valore pubblico nell’ambito della ricerca e della terza missione – afferma la Rettrice di Unife Professoressa Laura Ramaciotti -. L’Università ha reso disponibili fondi propri a cofinanziamento dell’iniziativa, in modo da perseguire la traiettoria regionale di sviluppo della Rete dei Tecnopoli per il periodo 2021-2027, nella cui ottica il Tecnopolo di Ferrara intende diventare il punto di riferimento di ricercatori, imprese e istituzioni al fine di valorizzare la ricerca scientifica, stimolare la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico generando un impatto sul territorio locale e non solo. La scelta di puntare al rafforzamento del parco attrezzature in larga parte non presenti nell’ambito dei laboratori della Rete Alta Tecnologia permetterà anche una cross-fertilization all’interno della rete stessa, creando nuove filiere di servizi e di conoscenza che potranno dare luogo a crescenti attività innovative a favore del sistema imprenditoriale".

"Si tratta di un ulteriore importante traguardo raggiunto dall’Ateneo - commenta il Professor Enrico Bracci, Prorettore Delegato alla Terza Missione -. Dopo i lusinghieri risultati raggiunti nel 2023 dai laboratori universitari del Tecnopolo di Ferrara, che hanno conseguito fondi competitivi PR FESR per 4,5 milioni di euro, questo finanziamento di due milioni di euro consentirà ai laboratori di effettuare un notevole salto qualitativo e quantitativo, grazie all’acquisto e al potenziamento di strumentazione scientifica sempre più all’avanguardia che consoliderà il nostro polo di ricerca industriale come una eccellenza a livello nazionale e internazionale. Le nuove attrezzature saranno collocate presso i laboratori universitari MechLav, Terra&AcquaTech, Teknehub e LTTA, integrandole con le dotazioni esistenti, completando il più possibile l’offerta di servizi, con lo scopo di migliorare l’offerta e di aumentare la capacità di rispondere ai bisogni manifestati dalle imprese e le istituzioni".

Grazie alle attrezzature acquisite i quattro laboratori di ricerca universitari del Tecnopolo di Ferrara potranno potenziare le attività di ricerca nelle filiere di interesse, dell’agri-food, dell’economia circolare, dell’innovazione digitale, dell’economia e della rigenerazione urbana, dell’innovazione della filiera meccanica, biochimica, del benessere della persona, nutrizione, stili di vita e sanità personalizzata.

