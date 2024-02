Progetto riqualificazione delle mura, il Pd: "Incontro deserto, non accettiamo lezioni"

Giovedì scorso alle 15, nell’aula consiliare di palazzo municipale, si è svolto un incontro informativo sul progetto ‘Atuss Look-Up! per la riqualificazione del percorso delle mura storiche’, organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale con l’intenzione di illustrare anche "i risultati del percorso partecipato svolto con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità". Un percorso che ad oggi, spiegano i consiglieri comunali del Pd, "non si è ancora concluso, presentato in assenza delle associazioni stesse. Visionando la registrazione dell’incontro non risultano interventi dei consiglieri di maggioranza presenti e che oggi accusano l’opposizione di aver snobbato quell’appuntamento. È bene ricordare che quel giorno erano assenti anche diversi consiglieri di maggioranza. Spiace a tutti – proseguono gli esponenti dem – vedere un’aula vuota quando si parla di interventi che renderanno Ferrara certamente più accessibile e inclusiva, ma non accettiamo lezioni di morale istituzionale da chi ha chiuso gli uffici Accessibilità e Benessere Ambientale del nostro Comune, ridotto drasticamente i controlli sugli abusi di sosta, partecipato all’inaugurazione di attività commerciali e pubblici esercizi non in regola con le più basilari norme di accessibilità. Ai gruppi di maggioranza non basterà certo farsi belli con un progetto finanziato all’80% dalla Regione per ottenere qualche voto in più alle prossime elezioni".