’Progetto Salute’, ecco gli incontri: "Aiutiamo le famiglie in difficoltà"

La salute e la necessità di supportare i famigliari che affiancano anziani e malati. Servono conoscenze e aiuti che diffondo umanità e solidarietà. Ecco dunque che l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, in collaborazione con Avis, l’Azienda AUSL e diverse associazioni del territorio, lancia il "Progetto Salute". L’iniziativa si concretizzerà in una serie di incontri dedicati a tematiche cruciali per la salute e il benessere sociale della comunità. L’obiettivo primario è fornire informazioni chiare e utili su argomenti spesso delicati, offrendo un valido supporto ai cittadini e alle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà. "Quando ci si trova di fronte a problematiche sanitarie, le difficoltà possono essere molteplici e spesso si avverte la mancanza di informazioni su come affrontarle al meglio - premette l’assessore ai Servizi sociali, Francesca Lambertini -. Molte persone si trovano a dover assistere i propri cari, assumendo il ruolo di caregiver senza avere sempre gli strumenti e le conoscenze necessarie. Con questo progetto, l’Amministrazione intende affiancare le famiglie e i cittadini in queste sfide, offrendo un supporto concreto attraverso informazioni sui servizi disponibili e sulle risorse attivabili". E’ importante dedicare spazio specifico ad ogni tematica per poter fornire un quadro informativo il più completo possibile. "Ad ogni incontro interverranno esperti del settore, chiamati a condividere la loro competenza e a rispondere alle domande dei cittadini - spiega la Lambertini -. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche a coloro che, pur essendo interessati agli argomenti trattati, potrebbero avere difficoltà a partecipare fisicamente agli incontri. Per questo motivo, tutti i convegni saranno trasmessi in streaming". Il primo appuntamento del "Progetto Salute" è per mercoledì 7 maggio alle ore 17:45. Il Comune di Vigarano Mainarda apre per questo la sua Sala Consiliare. Il primo incontro sarà dedicato a un tema di grande rilevanza per una parte significativa della comunità: "Caregiver e cure palliative". L’obiettivo è informare e sensibilizzare la popolazione vigaranese sull’importanza della medicina geriatrica e delle cure palliative.

cl.f.