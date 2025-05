’Progetto Salute’, il corretto uso dei farmaci

"Progetto salute", era il tema al centro dell’incontro ospitato nella sala consiliare di Masi Torello aperto a tutta la cittadinanza, avente funzione informativa e divulgativa. La serata è iniziata con i saluti del sindaco Samuele Neri, che ha anche ricordato l’impegno dell’amministrazione nel porsi come elemento di coesione e collaborazione tra le diverse associazioni presenti sul territorio. Marilena Bacilieri, direttore del distretto centro Nord dell’Azienda U.S.L. di Ferrara e del presidente AVIS comunale e Adolfo Ghiotti si sono soffermati sull’uso corretto dei farmaci e della donazione del sangue e del plasma. Sul primo argomento, Carlo Crespini (dirigente farmacista del dipartimento farmaceutico dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria di Ferrara) e Maria Hanau (farmacista e titolare della farmacia di Masi Torello) hanno illustrato alla platea cosa siano i farmaci, la loro indispensabile funzione e le modalità corrette del loro utilizzo e della loro conservazione, soffermandosi - dopo aver richiamato l’attenzione sulla necessità di uno stile di vita sano, che contempli alimentazione bilanciata ed attività fisica - sulla necessità di un loro uso a seguito di prescrizione medica o di consiglio del farmacista, al fine di evitarne un inutile e dannoso abuso, spesso derivato da un’assunzione imprudente. Giovanni Cioni, medico Avis provinciale di Ferrara, ha svolto una dettagliata esposizione in merito all’attività di donazione del sangue e del plasma, richiamando l’attenzione dei presenti sull’importanza di essere donatori e sui vantaggi che ciò comporta in relazione all’effettuazione di controlli, visite ed esami gratuiti.