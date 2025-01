Progetto ‘Salvaguardia delle radici’. Calza: "Dialetto? Identità culturale"

Il dialetto ferrarese arriva sui banchi di scuola. A presentare i dettagli del progetto ‘salvaguardia delle radici attraverso il dialetto’ - promosso da proloco Ferrara - Monica Negrini, vicepresidente proloco Ferrara, Alessandro Gulinati, guida turistica e socio proloco Ferrara e Giovanni Calza, socio proloco, artista locale e cultore del dialetto ferrarese. La finalità è quello della promozione e conoscenza del dialetto, con iniziative didattiche specifiche indirizzate alle scuole primarie e al liceo ‘G. Carducci’ indirizzo ‘musica-spettacolo’. Tutto questo nell’ambito della giornata nazionale del dialetto di domani, che vedrà anche un evento nazionale a Roma promosso da Unpli e con il patrocinio della Camera dei deputati. Tra i promotori del progetto Giovanni Calza, 70 anni, da anni si occupa nella divulgazione del dialetto ferrarese, ha ricevuto anche un riconoscimento significativo a livello nazionale. Il 14 dicembre 2018, infatti, è stato premiato in Campidoglio a Roma in quanto primo nella sezione ‘musica’ presentando una selezione di canzoni swing alla sesta edizione del premio letterario nazionale ‘salva la tua lingua locale’.

"A 22 anni sono andato nella provincia di Treviso - racconta Giovanni Calza - ad insegnare. Quando sono rientrato a Ferrara ho voluto portare avanti la conoscenza del dialetto. Si tratta della nostra ‘madre lingua’, con origini antiche. Si può definire come ‘lingua estense’ (dialetto) che ha un’origine nelle zone di Bondeno, Portomaggiore e Voghiera, inoltre, si possono trovare parole con una ‘matrice’ gotica e longobarda. Ho voluto, attraverso video e pubblicazioni, dare risalto al nostro dialetto".

Giovanni Calza ha realizzato: tre volumi ‘Maial...’, in cui rivive la sua infanzia con racconti di vita quotidiana in dialetto ferrarese, ‘Fràra’, raccolta di brani musicali creati in dialetto, e ‘T’acordat’, un dizionario illustrato sui termini e modi di dire ferraresi.

"Il dialetto è la nostra identità culturale" aggiunge Giovanni Calza. Tra gli appuntamenti previsti quello di giovedì 6 febbraio alle 16.30 nella sala ‘Arengo’ della residenza municipale dal titolo ‘Na’ fola luntana’. Un incontro con il dialetto, a cui sono invitati particolarmente gli insegnanti per l’illustrazione del progetto della Proloco Ferrara ‘salvaguardia delle radici attraverso il dialetto’. Finalizzato al programma d’intervento ‘le Proloco promotrici di sviluppo locale a favore di una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale e ambientale’.

Mario Tosatti