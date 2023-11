Progetto ’Sport e Scuola’, cercasi gestore: "Istruttori e insegnanti collaboreranno" Il Comune di Poggio Renatico ha indetto un'indagine esplorativa per la gestione ed organizzazione del progetto "Sport a Scuola 20232024 e 20242025" per le classi della scuola primaria e dell'infanzia. Docenti e istruttori affiancheranno le discipline in base a periodi stabiliti.