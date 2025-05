Progetto StraCarducci per sostenere il volontariato sempre più in crisi

Riparte il progetto StraCarducci, un’iniziativa benefica, organizzata dalla classe 4^ B dell’istituto Carducci nell’ambito del progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), volta a sostenere il duro lavoro svolto dall’associazione ADO, con il supporto di UISP e di Comune di Ferrara. "È un progetto - ha affermato Cristina Coletti (Assessore alle Politiche Sociosanitarie) - che unisce forze diverse per sostenere il volontariato, che da tempo purtroppo sta vivendo un periodo di crisi. Un ringraziamento speciale, dunque, va ad ADO: il loro lavoro verso le persone bisognose nei momenti difficili è davvero da sottolineare". La prima partecipazione di ADO è una novità ben accolta da tutti, come anche testimoniato da Gisella Rossi (Presidente della Fondazione): "Noi come associazione siamo lieti di poter collaborare a un progetto che peraltro è partito dai più giovani, aspetto non scontato al giorno d’oggi. In più è un’occasione d’oro poter effettuare una raccolta fondi coinvolgendo la città in questa modalità". Un modo per poter invitare più persone possibili: una camminata non agonistica. Un’attività sportiva, condivisa pienamente da Eleonora Banzi (Presidente Uisp Ferrara), che di fatto è adatta davvero a tutti.

C’è stato spazio anche per la descrizione della giornata, effettuata direttamente dalle studentesse organizzatrici Vittoria, Ottavia, Matilde, Camilla e Angelica: "Si terrà il 25 maggio a partire dalle 9.30, dove ci si potrà iscrivere alla camminata pagando una piccola somma in base all’età. Si partirà alle 10.15 da Parco Pareschi, per poi proseguire verso piazza delle Medaglie d’Oro e la farmacia comunale in Corso Porta Mare. Da lì si tornerà nuovamente al Parco utilizzando il percorso sotto le mura cittadine. Ci saranno anche attività per le famiglie e i bambini, che magari non vogliono partecipare alla camminata. Si potranno svolgere giochi come il tiro alla fune, la corsa con i sacchi o la pittura. A chiudere tutto ci sarà un buffet". Prima di partire, il pubblico assisterà all’esibizione impreziosito della banda "Oltre le Mura", composta da ragazzi speciali e appartenente al progetto Rulli Frulli, rappresentato da Ludmyla Rosati e Vanni Valieri nella consueta conferenza stampa nella residenza municipale del Comune di Ferrara.

Riccardo Fattorini