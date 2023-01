Progetto sul Po e Polo chimico Serve attenzione

Fabio

Bergamini *

Ferrara e il suo Petrolchimico hanno pronto un progetto di eccellenza per ridurre del 50% il prelievo di acqua dal Po, per uso industriale. Si tratta di una possibilità concreta, che potrebbe diventare un modello per altre realtà, a salvaguardia del fiume e a garanzia delle imprese. Chiediamo all’assessore regionale Vincenzo Colla di condividere questo progetto e sostenerlo attivamente con politiche volte a favorire la riduzione dei consumi di acqua per uso industriale a Ferrara e su tutto il territorio regionale. Il Comune di Ferrara, insieme a tutte le società coinsediate nel Polo (Eni Versalis SpA, Lyondell Basell Srl, Yara Italia SpA, SEF Srl, Celanese Srl, Sapio), insieme alla Provincia e al Consorzio Ifm, ha elaborato un progetto di ’Efficientamento energetico, transizione ecologica e azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici del Polo Industriale e Tecnologico’ composto da sei interventi. Il primo è il “Revamping del Ciclo idrico”, un progetto già sostenuto da uno studio di fattibilità, che attraverso un efficientamento degli impianti garantisce la riduzione fino al 53% del prelievo di acqua dal fiume Po, che ad oggi varia dai 2.400 ai 3.300 mcubiora. I sistemi industriali complessi e tra questi il Polo Chimico di Ferrara, utilizzano acqua per i circuiti di raffreddamento e il prelievo è ingente. E’ urgente intervenire per tempo per garantire la riduzione dell’acqua necessaria agli impianti e un suo riutilizzo virtuoso. Si tratta di un progetto di particolare interesse perchè è strutturato con un’ottica ‘di sito’, finalizzata ad abbassare il metabolismo basale dell’intero corpo industriale, con risultati positivi e misurabili sull’ambiente e a garanzia del futuro delle aziende. Per questo abbiamo presentato una risoluzione affinchè l’assessore Colla, insieme all’Assessorato all’Ambiente, dedichi, grande attenzione a questo tema e a questo progetto ferrarese.

* consigliere regionale Lega