Progetto Unità di crisi, confermato l’alloggio per le emergenze

Dopo un positivo periodo di sperimentazione, il progetto Unità di crisi nel Comune di Copparo viene confermato e proseguirà per un ulteriore biennio, rinnovabile. Quello situato a Cesta è stato il primo alloggio destinato all’Unità di crisi in provincia di Ferrara e ha assolto pienamente all’utilizzo per cui è stata individuato: fornire un tetto in casi di emergenza, per problematiche legate a evacuazioni, ad esempio, in caso di incendi, alluvioni o crolli.

Poter disporre di un alloggio immediatamente fruibile, infatti, si è dimostrato nel corso degli ultimi due anni un valore aggiunto per l’amministrazione, in grado di fronteggiare tempestivamente le situazioni di urgenza/emergenza di vario tipo e di rispondere a esigenze anche di altri territori, abbattendo i tempi per la ricerca di una ospitalità e i conseguenti costi.

A fronte di situazioni di emergenza abitativa non immediatamente gestibili con lo strumento dell’assegnazione provvisoria, l’Unione Terre e Fiumi e l’ente gestore si trovavano infatti costretti a ricorrere ad alberghi, con tempi di risposta non sempre adeguati. Per questo, nel 2023, Acer ha approntato per situazioni di estrema emergenza abitativa l’alloggio del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Copparo.

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con il Progetto unità di crisi, che ha dimostrato quanto sia fondamentale disporre di risorse pronte a rispondere tempestivamente alle emergenze – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni –. Il fatto che il progetto venga ora confermato è un segno tangibile dell’efficacia dell’iniziativa".