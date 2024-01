"Programmazione degli eventi, servono più coerenza e continuità"

"Maggiore coerenza e continuità all’azione di programmazione turistica condividendo con gli operatori di settore e l’ente regionale preposto una pianificazione di respiro biennale entro la primavera del 2024, indicando anche tempistiche precise per la riapertura di contenitori culturali ora inattivi come Palazzo Massari, Palazzo Prosperi Sacrati, Palazzina Marfisa d’Este, Casa Minerbi-Del Sale, Cinema Boldini, Museo del Risorgimento e della Resistenza e Spazio Antonioni". Dopo l’intervento di Sara Conforti, sono i consiglieri del Pd Ilaria Baraldi e Davide Nanni a tornare sulla questione turismo con una mozione protocollata ieri. Il Pd intende impegnare giunta e Consiglio a "esortare la presidenza della Fondazione Ferrara Arte affinché renda nota, entro la primavera del 2024, una programmazione biennale delle attività espositive previste a Palazzo dei Diamanti". Secondo i dem vanno investite risorse "nell’organizzazione, promozione e commercializzazione del turismo congressuale diffuso a Ferrara in collaborazione con l’Università, le associazioni di categoria e gli operatori della filiera, aggiornando periodicamente il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento della progettualità MICE - Meetings, Incentive, Congress, Events". La richiesta dei consiglieri è volta anche a sollecitare la giunta affinché impegni "la società cha ha vinto l’appalto per la promo-commercializzazione turistica di Ferrara a sostanziare maggiormente la valorizzazione sui mercati turistici del patrimonio materiale e immateriale ebraico ferrarese, con iniziative concrete e coerenti col progetto "Jewels Tour: il patrimonio ebraico come leva del turismo sostenibile", finanziato con fondi europei nell’ambito del programma Interreg Europe e di cui il Comune di Ferrara risulta essere l’ente capofila". Da ultimo, Baraldi e Nanni chiedono di "implementare i controlli sul mercato degli affitti brevi per scopi turistici, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le forze dell’ordine e le realtà associative per garantire una corretta e trasparente attività di concorrenza nel settore ricettivo, nonché prevenire effetti distorsivi o speculativi sul mercato immobiliare cittadino".