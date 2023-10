"Programmi e candidati nasceranno dal basso". La sfida della Comune

Oltre il Tavolo per l’alternativa. La Comune, il gruppo di cittadini autonomi che si è costituito da qualche mese e che sta portando avanti diverse iniziative politiche e di approfondimento sui temi della città, ha lanciato l’avvio di un percorso partecipativo per scegliere "dal basso programmi e candidati".

"Una proposta molto semplice, rivolta al Tavolo dell’alternativa – si legge nella nota diffusa dal gruppo - : uscite tra la gente, andate oltre il modo tradizionale di far politica, aggiungete le vostre forze (le vostre idee di programma, le ipotesi di candidature, i vostri iscritti e attivisti) e unitevi a questo nuovo processo partecipativo". Ancora, da quanto si apprende, le formazioni politiche non avrebbero risposto all’appello. Frattanto, tuttavia, la Comune ha stilato una serie di appuntamenti immaginati per "scegliere con una votazione popolare la figura del sindaco e della squadra che lo affiancherà". "Sono state fissate le prime tre tappe, tre grandi momenti assembleari di ascolto e confronto – si legge nel comunicato – per scegliere sia le linee e gli obiettivi del programma elettorale, quindi per far emergere disponibilità, competenze e candidature, infine scegliere il candidato o la candidata". La prima tappa sarà domenica 19 novembre e verterà su visione e obiettivi principali da porre in essere; la seconda tappa sarà domenica 3 dicembre, con la raccolta delle candidature e presentazione dei candidati. Da ultimo, sabato 16 dicembre l’incontro sarà dedicato all’individuazione della squadra attraverso una consultazione online su una piattaforma trasparente.