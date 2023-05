Proiettile, accuse a Lodi archiviate

Finisce in archivio uno dei numerosi rivoli giudiziari scaturiti dell’affaire lettere minatorie al vicesindaco. L’inchiesa in questione vedeva il vicesindaco Nicola Lodi indagato per diffamazione ai danni della consigliera Rossella Arquà. L’inchiesta riguardava una frase pronunciata dal numero due della giunta durante una diretta Facebook, nella quale affermava che Arquà "mi spedì a casa minacce, proiettili e quant’altro". Quella frase finì al centro di una querela depositata dalla consigliera (assistita dall’avvocato Fabio Anselmo). Arquà si era infatti attribuita soltanto alcune lettere anonime e non quelle con i proiettili (con l’eccezione di un bossolo inerte lasciato alla sede della Lega). Il pm Lisa Busato aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine, ma Arquà aveva fatto opposizione. La settimana scorsa si è discussa l’udienza di opposizione e, nelle scorse ore, il giudice ha sciolto la riserva archiviando il procedimento. Secondo il tribunale, l’affermazione di Lodi si caratterizza per una certa "genericità" e "non costituisce in alcun modo una lesione della reputazione della querelante" come attribuzione "di un nuovo e diverso reato", sia per quanto riguarda la casa che per quanto riguarda il proiettile.

"Non è la prima che archiviano inchieste a mio carico – commenta Lodi –. È strano che chi manda minacce al vicesindaco si senta diffamato. Torno a ripetere quello che ho già detto in altre occasioni su questa vicenda. Dietro alle lettere minatorie non c’è nessun mandante, c’è solo un amministratore minacciato. Sono in attesa della nomina del giudice per iniziare il processo – conclude Lodi riferendosi al filone di indagine principale, quello sulle lettere minatorie –. Andrò avanti in tribunale, Arquà non sta dimostrando nessun pentimento". L’avvocato Anselmo ha speso poche parole sul verdetto: "Non lo condivido. Ma non si può pensare di avere sempre ragione. Sono però convinto che ci sarà occasione per tornare sulla questione".