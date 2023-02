Proiettili recapitati in municipio, Il duello Lodi-Arquà approda in aula

Si aggiunge un altro tassello al già complesso puzzle del caso Arquà e lettere anonime al vicesindaco Nicola Lodi. In questo filone, i protagonisti del braccio di ferro giudiziario sono la consigliera recentemente reintegrata e il numero due della giunta. Al centro, la querela per diffamazione depositata da Arquà contro Lodi, il quale l’avrebbe accusata di aver inviato anche le buste con proiettili arrivate in municipio. La consigliera ha però sempre negato di aver commesso quel fatto specifico (a differenza delle lettere alla sede della Lega, di cui si è subito assunta la responsabilità e per le quali è indagata) e la relativa inchiesta è finita in archivio senza che venisse fatta opposizione. Da qui è scaturita la querela legata alle parole del vicesindaco, finito sotto indagine.

Anche questo (ennesimo) filone giudiziario ha però imboccato la strada che conduce all’archiviazione. Ma la partita non è ancora chiusa. A fronte della richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, il difensore della persona offesa – l’avvocato Fabio Anselmo – ha presentato opposizione. Il caso verrà quindi discusso il 19 aprile davanti al gip Vartan Giacomelli. In quell’occasione, i legali del vicesindaco e della consigliera porteranno in aula le proprie argomentazioni a favore o contro l’archiviazione e il giudice sarà chiamato a esprimersi. Riguardo alla vicenda il vicesindaco ha speso poche parole. "Si arrampica sugli specchi e a oggi non si è ancora scusata – afferma rivolgendosi all’ex fedelissima –. Faccio un appello al buon senso, che si metta il cuore in pace. Io sono tranquillo".

L’ultimo passaggio dell’intricata vicenda arriva all’indomani di un altro colpo di scena relativo a uno dei tanti filoni scaturiti dal caso Arquà. Quello che vede contrapposti il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri e la consigliera. Il tribunale ha infatti annullato il decreto di archiviazione dell’inchiesta per calunnia e falso a carico di Poltronieri. Le accuse erano legate alla lettera di dimissioni di Arquà e alle dichiarazioni del presidente su come si sarebbero svolti i fatti. Il giudice aveva accolto la richiesta di archiviazione della procura, ma un vizio di notifica alla parte lesa ha permesso alla difesa della consigliera di fare reclamo. Risultato, gli atti tornano al gip e la partita si riapre.

f. m.