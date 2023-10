"Promesse nel fango". Le coop agricole lanciano l’atto d’accusa

Ancora una protesta – dopo quella in via degli Zingari, il punto dove vennero rotti gli argini per fermare l’acqua che puntava su Ravenna – delle cooperative agricole. Che ieri mattina si sono trovate a Forlì, per chiedere aiuti mai arrivati.

"Promesse nel fango", lo slogan dell’iniziativa alla quale ha aderito con forza il movimento cooperativo di Legacoop. Alla ‘Manifestazione generale delle terre alluvionate, ieri intorno alle 10, i rappresentanti di Legacoop Nazionale, Legacoop Emilia-Romagna, Legacoop Romagna, Legacoop Estense, Legacoop Bologna, Legacoop Imola e le Cooperative agricole braccianti (Cab) di tutti i territori colpiti. Il 16 settembre, una folla di 500 cooperatori si riunì a Ravenna per esprimere il proprio dissenso rispetto alla mancata risposta delle istituzioni. Legacoop presentò un documento contenente le esigenze della popolazione, delle cooperative, delle imprese e dei territori, i cui contenuti vengono confermati e si affiancano alla piattaforma di mobilitazione generale di ieri. "Pur essendo trascorso un mese da quella protesta – dicono gli organizzartori – la situazione vissuta da cittadini e imprese romagnole, del Ferrarese, del Bolognese e dell’Imolese non è migliorata. Questa lentezza contrasta con le rassicurazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul totale risarcimento e sulla rapidità delle procedure per i danni".

L’alluvione è stata classificata come la terza peggiore catastrofe naturale a livello globale nel 2023. La struttura commissariale sta lavorando con ammirevole impegno, ma risulta sotto organico e sottofinanziata: 60 persone compongono lo staff, a fronte delle oltre mille che furono collocate nella struttura commissariale per il terremoto in Emilia. I fondi messi a disposizione (4,5 miliardi in tre anni) sono del tutto insufficienti, i danni stimati sono di 9 miliardi. La grave situazione coinvolge la cooperativa cab Massari (direttore Giampietro Sabbatani), sede a Conselice, i terreni in provincia di Ravenna, Bologna e Ferrara (ad Argenta si estendono 130 ettari), le radici che affondano nella nostra città. E’ il 1919 quando la cooperativa di braccianti acquista la tenuta Massari, di proprietà della famiglia Massari Zavaglia di Ferrara. Ingenti i danni anche per la cooperativa Giulio Bellini, un altro simbolo di Ferrara – è nata nel 1945 – con diramazioni ad Argenta e Bondeno (presidente della Bellini è Giuseppe Ciani).