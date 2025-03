Promette lavoro in cambio di soldi. Imprenditore denunciato per truffa

E’ una storia amara, di sotto sviluppo e sopraffazione, quella che arriva dal nostro territorio: la promessa di lavoro in cambio di denaro. Una vicenda che coinvolge due immigrati stranieri, uno bene inserito nel contesto lavorativo e uno in difficoltà, vittima di un tentativo di sfruttamento e raggiro. E dire che solo poche settimane fa a Portomaggiore era stato aperto uno Sportello all’interno di Portoinforma per arginare il fenomeno deplorevole del Caporalato, con l’intento di riportare legalità e un corretto atteggiamento tra datore di lavoro e dipendente, alla presenza delle massime autorità istituzionali.

I carabinieri della stazione di Portomaggiore hanno denunciato per truffa e minaccia un uomo straniero titolare di una impresa.

La vittima è un suo connazionale che, dopo aver lavorato per la sua azienda per qualche tempo, gli aveva chiesto di assumere un nipote, al momento ancora nel Paese di origine. Modesta pretesa, che aveva trovato l’imprenditore disponibile a fornire il lavoro e a procacciare il necessario nulla osta dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura, chiedendo però in cambio la somma di ben 15.000 euro, che la vittima, desiderosa di offrire una sistemazione al nipote, gli aveva versato in più rate, la più ingente delle quali, di 8.000 euro, nel Paese di origine, in moneta locale, mediante gli intermediari delle parti.

Poi, dopo qualche tempo, la scoperta per la vittima che il tanto agognato nulla osta al lavoro era stato negato per mancanza di documentazione. Il sogno di suo nipote infranto e tanti soldi sprecati. Quindi la richiesta di restituzione del denaro, a cui l’imprenditore non solo non ha mai adempiuto, ma ha minacciato di morte la vittima nel caso in cui si fosse rivolto alle forze dell’ordine. Questa volta la minaccia non ha sortito gli effetti che sperava.

L’operaio che generosamente si era adoperato per il nipote, ha mostrato coraggio e determinazione, ha fatto esattamente quello che il truffatore non si aspettava. Si è presentato ai carabinieri portuensi per denunciare la truffa e le minacce. Le indagini dei militari intanto proseguono per i necessari approfondimenti.

Franco Vanini