Promossi due dirigenti. Attività e risultati

Il questore Salvatore Calabrese, nel corso della quotidiana riunione operativa con i funzionari, si è congratulato con i dirigenti Luciana Fusco, capo di gabinetto della questura, e Davide Lamanuzzi, capo della squadra mobile, perché nella seduta di venerdì del consiglio di amministrazione per il personale della polizia di Stato sono stati promossi rispettivamente vice questore e vice questore aggiunto.

Fusco, insieme ai suoi collaboratori, nel 2023 ha organizzato e coordinato 362 servizi di ordine pubblico con l’impiego complessivo di 2.550 operatori della questura, 1.363 operatori dei reparti di rinforzo e 2.043 militari appartenenti alle altre forze di polizia. Tra questi servizi si annoverano il concerto di Bruce Springsteen, il capodanno ferrarese il Summer Festival, il Carnevale di Cento e molti altri. Lamanuzzi, insieme ai suoi collaboratori, ha diretto importanti attività investigative coordinate dalla procura, smantellando le reti di rifornimento dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, contrastando con efficacia i reati contro il patrimonio con una loro significante diminuzione. Ha effettuato numerosi arresti per reati commessi nell’ambito della violenza di genere e della violenza domestica. Arresti e denunce della squadra mobile hanno registrato un notevole incremento rispetto agli anni passati così come i sequestri di droga che tra il 2022 e il 2023 ammontano a oltre 130 chili.