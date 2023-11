Promossi i conti del Comune: "Abbiamo ridotto il deficit, venti milioni per il rilancio"

Il Bilancio consolidato del Comune, così come il nuovo regolamento sui dehors – le distese dei locali pubblici – passano il vaglio della commissione consiliare e si apprestano ad approdare in consiglio.

Sui dehors il contrasto si consuma tra l’assessore al Commercio, Matteo Fornasini che rivendica la bontà dell’atto – costruito di concerto con le associazioni di categoria e che ha ottenuto il placet della Soprintendenza – e il consigliere dem, Davide Nanni. Che, tuttavia, ha votato favorevolmente a differenza dei capigruppo di Ferrara Bene Comune e Gruppo Misto, Dario Maresca e Anna Ferraresi che si sono astenuti. Ma guardiamo i numeri del Consolidato. L’atto ha una natura complessa, perché da conto dei risultati di esercizio non solo del Comune, bensì di tutto il ‘perimetro consolidato’: le società partecipate (il gruppo pubblico), le fondazioni, l’Asp, Acer e, quest’anno, anche la fondazione Meis. Sono, complessivamente, quattordici fra enti e controllate. Il Consolidato, per usare una metafora, è la fotografia dello stato di salute patrimoniale del Comune in tutte le sue articolazioni. Due sono i dati principali che, come spiega l’assessore alle Partecipate, Fornasini, emergono dal documento. Il primo è l’utile: stiamo parlando di quasi tredici milioni di euro (12 milioni e 973 mila euro per la precisione). L’80% di queste risorse è rappresentato dal rendiconto 2022 del Comune. Parliamo di circa nove milioni di euro. I restanti tre milioni e settecentomila euro sono l’utile prodotto dalle società partecipate e dagli altri enti. "Questi numeri – spiega l’amministratore – sono la prova di una gestione oculata e virtuosa non solo delle risorse comunali, ma di tutte le risorse delle società partecipate". Il secondo dato interessante e che conferma una sostanziale solidità patrimoniale di Comune e partecipate è il decremento di debiti derivanti dai finanziamenti. Per il solo Comune si registra una flessione debitoria pari al 22% sullo stock complessivo di debito. Vale a dire che il piano di rientro ha fatto registrare una diminuzione di oltre due milioni sulle passività, passando dai 69 milioni del 2021 ai 67 milioni del 2022). "Non solo abbiamo ridotto il deficit – puntualizza Fornasini – ma, nel 2022, siamo riusciti a destinare ben venti milioni di euro di risorse comunali per gli investimenti sulla città. Un’azione tutt’altro che scontata". Più o meno lo stesso scenario si è verificato anche nelle società partecipate il cui debito complessivo, attualmente – pur essendo ridimensionato – ammonta a 85,4 milioni. Quest’anno la contrazione delle passività si è aggirata, per gli enti partecipati, attorno ai 4,6 milioni di euro. "La nostra visione – chiude l’assessore – è molto chiara: dare respiro alle imprese, approvando regolamenti per permettere loro di lavorare in maniera più agevole e, contemporaneamente, fare investimenti sulla città. Nonostante questo, i debiti sono calati e il Consolidato fotografa una situazione patrimoniale solida. La direzione intrapresa è quella giusta".