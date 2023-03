Promoter commerciale con un futuro ai Lidi

Per una nota multinazionale del beverage, Gruppo Fma ricerca promoter commerciale per lidi ravennati e lidi ferraresi. Obiettivi inserire noti marchi di bevande nei bar e locali della costa dai lidi ravennati ai lidi ferraresi (canale Ho.re.ca), acquisire nuovi clienti. È prevista l’assunzione per la durata di circa 4 mesi (da aprile a luglio) con contratto a tempo determinato (Ccnl Commercio) con regolare busta paga mensile, rimborso spese benzina, autostrada, parcheggi. I benefit sono auto aziendale, smartphone e tablet aziendali, buoni pasto. Orario di lavoro full-time dal lunedì al venerdì, sono previsti formazione e affiancamenti. I requisiti possesso di patente B da almeno 2 anni, disponibilità agli spostamenti e buona conoscenza del territorio, buona dialettica e propensione ai rapporti interpersonali, doti organizzative, esperienza nella vendita o nella promozione di prodotti o servizi. La qualifica Istat d’inquadramento sarà quella di rappresentanti di commercio.