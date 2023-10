Promozione del territorio. il sindaco Tosi premiato in Senato

Importante riconoscimento al comune di Fiscaglia ed al suo sindaco Fabio Tosi, giovedì pomeriggio nella Sala Capitolare presso il Senato della Repubblica, quale Ambasciatore Nazionale d’Eccellenza del Territorio. È un particolare riconoscimento dedicato alla valorizzazione del merito in diversi settori della società e coinvolge Sindaci, Imprese, Enti che si sono distinti per il loro impegno nel proprio territorio. L’obiettivo è di celebrare i Comuni e le Imprese d’Italia più capaci di incidere sul benessere delle Comunità di riferimento, attraverso particolari azioni amministrative o politiche aziendali illuminate e Fiscaglia è fra i 57 Comuni e le 16 imprese selezionati dall’Osservatorio delle Eccellenze Italiane della prestigiosa casa editrice "Rde". Il Comitato d’Onore dell’Osservatorio, composto da personalità di rilievo della vita pubblica nazionale, è presieduto dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, Angelo Canale. "E’ un importante riconoscimento, non scontato, che va ad attestare l’impegno e il lavoro svolto di questa Amministrazione Comunale – commenta Tosi – a favore del proprio territorio e dei propri cittadini".

cla.casta.