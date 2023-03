Promozione turistica a tre Comuni "Fare squadra per migliorare"

I tre Comuni dell’Unione Valli e Delizie, Argenta, Portomaggiore e Ostellato, stanno elaborando, insieme al Consorzio Visit Ferrara, un progetto di promozione territoriale finalizzato anche alla costruzione di una rete tra le realtà imprenditoriali. La promozione turistica e del territorio è una delle poche deleghe rimaste in carico ai singoli comuni dell’Unione. Di concerto con gli amministratori di Argenta ed Ostellato, l’amministrazione comunale si è attivata per far sì che si affronti un percorso di sviluppo di questo tema, dando risalto alle singole peculiarità. "L’obiettivo – spiega l’assessore al Turismo, Enrico Belletti - è quello di rappresentare il nostro territorio, pur nelle singole caratteristiche di ogni Comune, in una dimensione di omogeneità di offerta di servizi di accoglienza turistica e di interscambio di utilità tra gli operatori".