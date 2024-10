Promozione turistica, due giorni nella natura in visita al Verginese

Il Portuense ha molto da offrire al potenziale turista. Vanno in questa direzione le bellissime lezioni di territorio, in cui giornalisti ed esperti del settore hanno scoperto alcune eccellenze per raccontarle entusiasti a più persone possibile. Tutto grazie al progetto di promozione turistica messo a punto dall’amministrazione Bernardi con Visit Ferrara. Dalla teoria si è passati alla pratica, con due giorni di visita al capoluogo, l’oasi naturalistica e il Verginese, ma non solo. "In questi due giorni abbiamo ripercorso la storia di tre importanti aziende agricole del territorio, che rappresentano i valori della passione per il loro lavoro, della genuinità e delle tradizioni – commenta l’assessore al Turismo e all’Agricoltura, Enrico Belletti – Eccellenze imprenditoriali che abbiamo voluto condividere con giornalisti del settore della eno-gastronomia e del buon vivere, provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di raccontare questa esperienza sui loro canali social e sulla stampa specializzata. Esperienze come queste valorizzano il nostro tessuto produttivo".