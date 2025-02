Promozione turistica e animazione: progetti al pontino Tagliapietra

Prosegue l’esperienza di valorizzazione del Pontino Tagliapietra affidata alla Pro Loco di Copparo. L’associazione, che la scorsa estate si è occupata della gestione della straordinaria area verde attrezzata sulle rive del Naviglio, proseguirà il progetto "Andiamo al Pontino". A partire dalla primavera, infatti, saranno nuovamente attivati progetti di animazione e promozione turistico territoriale. L’accordo con il Comune prevede la cura e la gestione del chiosco e del verde circostante, che potrà essere concesso anche ad altre associazioni per eventi o manifestazioni nell’ottica di implementazione delle collaborazioni in questo spazio. La proposta di valorizzazione e rilancio del Pontino Tagliapietra, quale punto di riferimento per le famiglie, i bambini, i ragazzi e tutti coloro che desiderano godere di momenti di aggregazione e relax, spazia da appuntamenti tematici trasversali, ai pranzi domenicali con grigliate, da musica e aperitivi serali, al coinvolgimento delle realtà locali nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate ai loro campi di interesse, come laboratori artistici, dimostrazioni sportive e iniziative culturali, fino agli appuntamenti all’alba e allo sviluppo della nuova area dedicata alle biciclette elettriche. "Questa sinergia – spiegano dal Municipio – dà corpo agli obiettivi dell’amministrazione comunale di far sì che il Pontino Tagliapietra diventi un punto di aggregazione per la comunità e per il mondo associativo e che prosegua la valorizzazione di questa vasta area verde vocata alla socialità, al tempo libero e alla fruizione dell’ambiente urbano, di cui vengono garantiti il presidio e la custodia. Intenti condivisi da Pro Loco, il cui progetto punta alla vitalità di questo luogo di aggregazione e divertimento, ma anche a promuovere la sostenibilità e l’integrazione comunitaria".