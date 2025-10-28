"Pronta a portare anche a Ferrara la rete di Europa Donna Italia"

"Sto lavorando per presentare la rete di Europa Donna Italia, che a livello regionale unisce 16 associazioni di volontariato e di pazienti (190 sono a livello nazionale), anche a Ferrara. Sono molte infatti sul nostro territorio le realtà attive con cui è possibile dare vita a collaborazioni di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno". Così Paola Boldrini, nel nuovo ruolo di referente regionale e componente del Cda di Europa Donna Italia, nata a Milano, nel 1994, da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European School of Oncology. Un tema, quello della prevenzione e del tumore, su cui Boldrini si è spesa negli anni come parlamentare, nel ruolo di Vice Presidente della Commissione Sanità in Senato, e a cui ha dedicato parte del testo Dietro l’angolo (Giraldi Editore), uscito lo scorso anno, con testimonianze di persone sopravvissute al tumore. Nei giorni scorsi, con la collega delegata Patrizia Bagnolini, Boldrini ha presentato attività e dati della prevenzione - lo screening gratuito per il tumore alla mammella ha raggiunto il 73 per cento, con un calo della mortalità, per le donne tra i 45 e i 74 anni che aderiscono, del 56 per cento e del 26 per cento per le forme avanzate di carcinoma mammario - al Presidente della Regione, Michele De Pascale, e all’assessore alla Sanità, Michele Fabi, che hanno rimarcato l’impegno della Regione.