Pronti 130mila euro per i più fragili

Prosegue l’impegno del Comune, attraverso l’assessorato alle Politiche sociali, nelle azioni di contrasto e prevenzione dei disagi e delle fragilità sociali ed economiche. Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti ieri mattina si è aperto un nuovo avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore da 131.567 euro, somma che sarà erogata con contributi compresi fra 10mila e i 20mila euro alle associazioni che vorranno candidare le proprie progettualità realizzate a sostegno dei cittadini più svantaggiati. "Queste risorse – dice l’assessore – porteranno benefici concreti in favore delle persone che stanno vivendo in condizioni di difficoltà, verso le quali l’amministrazione mostra vicinanza e sensibilità per non accrescere i divari e non lasciare indietro nessuno". Sono due i filoni individuati dall’amministrazione per distribuire i soldi. Una quota pari a 40.732 euro sarà infatti destinata alla realizzazione di misure di supporto e accompagnamento alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia, mentre i restanti 90.834 euro saranno dedicati a sostenere progettualità socio-sanitarie.