Pronti 400mila euro per le scuole di Terre del Reno: "Tetti, niente oneri per i privati"

"Il nostro è uno dei territori più colpiti dell’intera provincia di Ferrara dalla grandinata del 22 luglio, e sappiamo bene che i fondi stanziati dallo Stato sinora sono assolutamente insufficienti per rifonderci dei danni".

E’ il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi a tornare sull’argomento annunciando anche alcune manovre per la ricostruzione. "Ci batteremo non lasciando nulla di intentato affinché arrivino altri stanziamenti e non da ultimo vengano stabilite immediatamente norme snelle e veloci per poter presentare le pratiche di indennizzo – annuncia –. Oltre a questo stiamo predisponendo una delibera di giunta per sgravare economicamente dal pagamento degli oneri coloro che presenteranno le pratiche per il rifacimento dei tetti: sappiamo che è una piccola cosa rispetto ai danni che abbiamo tutti subito, ma è tutto quello che oggi è in nostro potere fare, tenendo conto delle norme a cui siamo assoggettati. Vuole essere un primo segnale di attenzione verso la nostra cittadinanza".

Stanziati anche fondi per la sistemazione degli edifici pubblici. "Nel contempo, con una delibera di somma urgenza, abbiamo destinato un somma di oltre 400mila euro – prosegue – per consentire le riparazioni più urgenti a nidi di infanzia, scuole e palestre. Molte hanno subito danni anche ingenti, per fare in modo che il 15 settembre i nostri piccoli cittadini possano iniziare l’anno scolastico senza ritardi e trasferimenti in altri edifici".

Il sindaco torna sullo stato d’emergenza nazionale dichiarato di recente dal Consiglio dei Ministri. "E’ stata stanziata una somma per le spese di emergenza, cui ne dovrebbero seguire altre anche per i cittadini e le imprese – dichiara –. In questo particolarissimo e difficilissimo momento occorre lasciare da parte qualsivoglia polemica e lavorare tutti insieme affinché i danni che abbiamo subito ci vengano rimborsati, e noi lo stiamo facendo sollecitando tutte le autorità sia a livello regionale che nazionale. Al momento, nessuna indicazione sulle modalità di accesso ci è pervenuta sia in merito ai fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna, che da quelli appena annunciati dal Governo. Appena ne avremo contezza, ne daremo la più ampia diffusione possibile, per consentirvi di presentare le pratiche di rimborso dei danni che avete ed abbiamo subito; ad oggi questa è la situazione".

Il primo cittadino chiude con un’amara constatazione. "Questa nuova calamità abbattutai sul territorio il 22 luglio coinciderà con un’altra data che ricorderemo, paragonabile a un nuovo terremoto – conclude –. Ci ha piegato ma sapremo ancora una volta reagire e ripartire"