Pronti a conquistare il Principato di Monaco: "La Francia, vetrina per il nostro turismo"

Il Comune di Ferrara prosegue la collaborazione di marketing territoriale e turistico rivolto alla Francia e, in particolare, al Principato di Monaco. A metà novembre Nizza dedicherà un evento a Ferrara in una sede di prestigio, per presentare l’offerta turistica e culturale della città estense.

È di ieri l’approvazione in giunta, su proposta dell’assessore al Turismo Matteo Fornasini, della conferma dell’adesione, per il secondo anno di fila, al progetto “10 Comuni” della Camera di Commercio Italiana a Nizza e Costa Azzurra. "In questo contesto, la partecipazione alla fiera internazionale del settore turistico e del tempo libero a Nizza iD week-end lo scorso marzo e le strategie messe in campo in questi mesi dalla Camera di Commercio italiana in Francia hanno rappresentato una vetrina importante per far conoscere la città in un mercato strategico come quello francese e per consolidare gli ottimi risultati turistici che sono arrivati l’anno scorso alle 500mila presenze, numeri mai raggiunti prima", così il sindaco Alan Fabbri.

"Confermiamo con soddisfazione l’efficacia del progetto 10 Comuni, che ha lo scopo di promuovere le ‘città più belle d’Italia’, quale strumento adottato per far conoscere e far apprezzare le bellezze di Ferrara nel territorio francese e nel Principato di Monaco", sottolinea l’assessore Matteo Fornasini. La collaborazione per il 2025, la cui quota di adesione è di 12mila euro, prevede diverse azioni di comunicazione veicolate tramite i canali ufficiali della Camera di Commercio, per promuovere la città in modo capillare e autorevole.