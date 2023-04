"Pronti a difendere il nostro pronto soccorso"

CENTO

Scendono in campo anche i cittadini, che si sono organizzati per una mobilitazione per il mantenimento del pronto soccorso chiedendo che la riorganizzazione sanitaria che la Regione sta progettando, non porti a depotenziamenti della struttura centese. L’appuntamento lanciato ieri, infatti, è per sabato 22 alle 16.30 in piazza della Rocca.

"Siamo cittadini in soccorso del nostro pronto soccorso – spiega subito Marco Gallerani – c’è un’emergenza a Cento che vogliamo scongiurare cioè il depotenziamento. Abbiamo così deciso di fare una mobilitazione cittadina scegliendo come punto piazzale Rocca perché contiamo di avere centinaia di persone. Ciò che è in gioco è la struttura più importante e vitale che abbiamo per tutto il territorio. Un depotenziamento del Pronto soccorso vorrebbe dire creare i presupposti anche per quello dell’ospedale stesso togliendo servizi in una sorta di effetto domino". E indicano i fatti che li portano a dire che ci sia questo pericolo parlando dei buchi in bilancio regionale per i quali lo stesso assessore alla sanità Raffaele Donini ha però già smentito il paventato rischio commissariamento e detto che ‘per la terza volta consecutiva dal 2020 si metterà mano al pareggio di bilancio con le risorse regionali, attendendo ancora, sempre meno pazientemente, le risorse statali che dovute per le spese Covid ed energetiche’. "C’è una commissione tecnica che sta decidendo questo vuoto di bilancio – prosegue Gallerani – il depotenziamento del Ps di fatto è peraltro già iniziato: alla sera, ad esempio, non c’è più il medico di ortopedia, così anche l’urologo, mandando i casi a Cona e ora si sta sentendo ventilare l’ipotesi di togliere anche un dottore in notturna. Una sorta di morte lenta per concentrare a Cona. Qui si contano 22mila accessi all’anno, che significa 60 al giorno, un numero importante per tutto il territorio circostante".

Si propongono per essere un unico grido del territorio. "Prima di venire qui abbiamo contattato le istituzioni, abbiamo fatto un tentativo per unire tutti, contattato Veronesi che ha chiesto un’azione unitaria che però il consiglio comunale non ha raccolto e ci siamo sentiti la responsabilità di provare noi a mettere tutti insieme, politici e cittadini. Invitiamo dunque tutti a partecipare per dare un segnale forte alla Regione: il pronto soccorso di Cento non si tocca, la popolazione non intende fare passi indietro sul mantenimento dell’intera struttura. E sia chiaro che i progetti comunali come la Casa della salute non devono essere dei sostitutivi ma qualcosa in più".

Laura Guerra