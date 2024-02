Pronti a mappare i Dae. Defibrillatori, il 118:: "Li vedremo uno a uno per verificarne lo stato"

In futuro tragedie come quella accaduta a Giuseppina Fogli, 56 anni, o a Luciano Minghini, 63, colpiti da arresto cardiaco sui luoghi di lavoro, rispettivamente in Comune a Comacchio e in tribunale, con i relativi defibrillatori semiautomatici incapaci però di accendersi perché scarichi e non manutentati, potrebbero essere evitate? La risposta arriva dal responsabile 118 dell’Ausl, Maurizio Giacometti: "Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma fatti come questi dobbiamo in tutti i modi di evitarli attraverso una mappatura di tutti i defibrillatori (i cosiddetti Dae, ndr) pubblici e privati". In che modo? Operatori del servizio d’emergenza busseranno porta per porta, laddove esiste un defibrillatore semiautomatico, per valutare il suo stato. Ma andiamo per ordine.

La tragedia di Giuseppina, raccontata ieri sul Carlino, avviene il 6 maggio 2021. Sta lavorando nel suo ufficio dell’amministrazione di Comacchio quando all’improvviso il cuore si ferma. Massaggio cardiaco e chiamata al 118, fino a quando un collega si ricorda che al piano terra di Palazzo municipale c’è un Dae, donazione del 2015. Ma una volta messe le piastre sul corpo della 56enne, moglie dell’ex sindaco di Goro Rino Conventi, lo strumento non si accende, non parla, non fa nulla. Scarico. Per Giuseppina, ’Lina’ per tutti, non ci sarà nulla da fare e dopo 67 giorni di coma, muore. Il 24 maggio, identica sorte accade allo storico centralista del tribunale, Luciano Minghini. Fino a quel momento, va precisato, non vi era nessuna normativa che obbligava le strutture pubbliche a tenere e conservare a dovere i Dae. Legge (la 116) arrivata tre mesi più tardi, entrata in vigore il 13 settembre 2021. "Questi fatti – riprende Giacometti –, per fortuna ridottissimi, ci lasciano increduli e spesso noi non ne siamo nemmeno a conoscenza".

I Dae oggi mappati tra città e provincia sono 583 – un anno fa i censiti erano 479 – tra privati, associazioni, aziende. Di questi i ’non operativi e non validati dal sistema 118’ sono tre, ovvero quelli fuori uso. Ma ciò non vuol dire che i restanti 580 sono ben funzionanti, con batterie cariche e piastre sostituite. Molti privati possessori di questi salvavita, infatti, non interessati dalla legge 116/21, potrebbero non aver comunicato eventuali aggiornamenti al 118, seppur avendoli mappati all’inizio. Ed ecco allora il progetto dell’Azienda Usl, pronto a partire a metà primavera con operatori 118 – ’armati’ di divisa, cartellino di riconoscimento e moduli da compilare – che faranno visita a tutti coloro (enti, privati, associazioni, club, scuole, palestre) che hanno segnalato il possesso (o ne hanno l’obbligo) di un Dae per vederne lo stato. "Dopo averlo acquistato – continua Giacometti –, uno dei primi passi è mapparlo per renderlo a conoscenza del 118 in in modo tale da creare una rete sempre più ampia". Attraverso la app ’DAE RespondER’, sarà poi possibile trovare quello più vicino.

In Italia ogni anno in media muoiono 60.000 persone per arresto cardiaco, in Emilia Romagna oltre 4.000, mentre la media ferrarese parla di 340 casi. "Fondamentale – chiude il responsabile 118 – è la tempestività. Ogni minuto che passa cala la percentuale di sopravvivenza. Il grande obiettivo del futuro è ridurre queste morti improvvise, un obiettivo perseguibile con uno sforzo minimo". La percentuale di sopravvivenza, oggi tra il 5 e l’8%, "possiamo portarla al 30%. Insieme ce la faremo".