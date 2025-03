"Pronti a supportare l’agricoltura di precisione"

L’intelligenza artificiale la ‘frequenta’ ogni giorno. Renzo Marrazzo è infatti il CTO 22HBG, scuderia digitale di Gianluca Busi, tra le prime in Italia a sviluppare sistemi di AI. Marrazzo, di AI si parla per la ricerca, per l’astrofisica, per i grandi progetti e gruppi. In realtà tutti i settori sono potenzialmente coinvolti. Quali le realtà produttive, pensando a un territorio come il ferrarese, se ne potrebbero servire e per cosa?

"In territori con forte vocazione agricola e manifatturiera, l’AI supporta l’agricoltura di precisione (monitoraggio droni, sensori e ottimizzazione di irrigazione e fertilizzanti) e la manutenzione predittiva in fabbrica (rilevazione automatica di anomalie, riduzione fermi macchina). Inoltre, consente una gestione più efficiente della logistica e la personalizzazione dei prodotti, migliorando produttività e competitività".

Chi si rivolge a voi, che aspettative ha?

"Soluzioni integrate che diano risultati misurabili su costi e qualità, con garanzie su privacy e sicurezza dei dati. Si aspettano di ridurre gli errori umani, automatizzare processi ripetitivi e guadagnare un vantaggio competitivo, investendo in una tecnologia che sia facile da adottare e sostenibile nel lungo periodo".

In molti dibattiti si confonde l’AI con la robotica o con la tecnologia, per arrivare ai social. Non si rischia il caos e la superficialità di giudizio?

"Sì, spesso si usano termini come AI, robotica e social in modo intercambiabile, ma parliamo di cose diverse. L’AI è l’insieme di tecniche che permettono ai computer di apprendere e prendere decisioni, mentre robotica e social sono settori che sfruttano tali tecniche per compiti specifici. Fare chiarezza aiuta a riconoscere meglio potenzialità e limiti di ciascuno".

Tra i rischi, si mette l’AI in relazione alla perdita di posti di lavoro. E’ immaginabile che invece ne crei?

"Come in tutte le rivoluzioni tecnologiche, alcuni compiti verranno automatizzati, ma si genereranno opportunità in settori ad alto valore aggiunto, come la data science o la progettazione di sistemi AI. L’innovazione tende a liberare risorse umane da mansioni ripetitive, favorendo l’emergere di competenze specialistiche e ruoli più creativi".

Cosa spaventa dell’AI? In fondo, anche il primo Tom Tom non era forse una prima forma di AI?

"Spaventa l’idea che le macchine possano “decidere” da sole, ma in realtà i sistemi AI imparano da dati e statistiche, fornendo risposte o previsioni. Il TomTom, con la sua navigazione intelligente, già utilizzava algoritmi che analizzavano informazioni sul traffico per calcolare percorsi ottimali: un esempio pratico di AI ante litteram".

Esperto di soluzioni digitali, Marrazzo è autore del fresco di stampa La mia vita a pile, pamphlet in cui sdogana la nostra dipendenza dalla percentuale di batteria del cellulare, la stessa che ci consente la ‘connessione’ col mondo e condiziona i nostri stati d’animo e addirittura le nostre relazioni. Il libro esplora l’ansia da notifica, la necessità di essere reperibili, l’incapacità di vivere senza uno schermo davanti. E invita a ‘rigenerarsi’a percentuale zero di batteria.