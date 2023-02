"Pronti ad adottare le rotonde Le faremo diventare giardini"

Si tratta di un’idea che sta muovendo i primi passi. A tradurla, con uno slogan, è Gino Alberghini, componente di Terre Matildee, associazione presieduta da Edoardo Lodi, uno dei più grandi apicoltori di Mirabello. "Adotta una rotonda – spiega –, così abbiamo chiamato l’iniziativa. Noi siamo pronti a rimboccarci le maniche per trasformare le rotonde di Ferrara, magari quelle più degradate, in giardini, piccoli boschetti piantando fiori, alberi, siepi. Secondo quello che è il nostro comandamento, faremo tutto gratis. Chiediamo almeno i soldi per coprire le spese, come quelle del carburante. La rotatoria, una volta sistemata, potrebbe portare il nome dell’impresa che l’ha in un certo senso adottata". Due piccioni con una fava. "Il progetto – precisa con entusiasmo – concorre ad eliminare il degrado magari nelle zone più periferiche. E’ un bel biglietto da visita ed anche un aiuto per abbattere l’inquinamento e salvare l’ambiente".

Numerose le iniziative che Terre Matildee progetta e porta avanti per il territorio, associazione che non è sbagliato dire ha il pollice verde. Sono stati loro ad occuparsi della distribuzione e in alcuni casi anche della piantumazione di nuovi alberi autoctoni e alloctoni su tutti i 175 chilometri quadrati del territorio di Bondeno. Una distribuzione che fa contare 5720 alberi e arbusti messi nel terreno, si tratta del dato più alto della provincia che viene solo dopo la città di Ferrara. Un dato calcolato in realtà per difetto. "Sono venuti anche da Vigarano Mainarda a chiederci le piantine – spiega con orgoglio Alberghini –, piante che alla fine non sono calcolate per Bondeno perché le stime riguardavano i singoli comuni". Dagli alberi ai pannelli solari il passo è breve. Alberghini partecipa ad una serie d’incontri che si svolgono nella sala 2000, appuntamenti durante i quali imprenditori e cittadini spiegano – numeri alla mano – il vantaggio di passare all’energia che viene dal sole. Prossima tappa, il 13 marzo alle 20,30. Sul tavolo il tema delle comunità solari. "Sono loro la vera sfida per un pianeta sostenibile", afferma con convinzione ’green’.

