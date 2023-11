"Pronti ad assumere 18 autisti, un colpo al precariato"

La società Clara, che si occupa della raccolta dei rifiuti in 19 Comuni, punta all’assunzione di nuovi autisti. La selezione, il bando è sul portale, è mirata ad una graduatoria per assunzioni di 18 autisti a tempo pieno e indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 del 17 novembre.

Perché il bando?

"L’intenzione – dice il presidente Annibale Cavallari (foto) – è quella di aumentare il personale a tempo indeterminato, superando progressivamente le situazioni di lavoro precario. Gli autisti sono parte indispensabile per l’attività che svolgiamo nei territori".

Quali vantaggi?

"Innanzitutto ci permetterà di superare situazioni di lavoro precario. Non solo: ci consentirà di garantire il turn-over e affrontare problematiche che potrebbero presentarsi".

Raccolta ‘porta a porta’, proseguono gli investimenti della società?

"Certamente. Proseguiamo nella distribuzione dei contenitori per le diverse frazioni di rifiuto per superare l’uso dei sacchi. Una soluzione più funzionale per gli utenti che porta maggior decoro. Stiamo lavorando per aumentare la percentuale di raccolta differenziata nei territori. La nostra azienda vanta già un’alta percentuale di raccolta differenziata e di materiale riciclato. Ringrazio gli utenti, che conferendo correttamente ci consentono di ottenere positivi risultati. Ma vogliamo migliorare ulteriormente".

Come?

"Stiamo lavorando ad un sistema per implementare la raccolta ‘porta a porta’ sulla costa, in particolare sui Lidi".

Valerio Franzoni