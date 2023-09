Pronti elettricisti e cablatori

Hazloc srl, società italiana esperta in progettazione, fornitura e installazione di sistemi di controllo automatizzati per aree sicure e a rischio esplosione, ricerca elettricisti e cablatori. A costituire titolo preferenziale l’esperienza pregressa nella mansione di elettricista industriale, autonomia nei cablaggi quadri elettrici e di impianti. Gradita formazione come perito elettrico-elettronico. Richiesto disponibilità a trasferte.