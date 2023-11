"Pronti per le elezioni con la nuova sede di Fd’I"

Alla presenza del senatore Alberto Balboni, è stata inaugurata ieri mattina a Ro la sede del Circolo Fratelli d’Italia di Riva del Po. Numerose le persone che hanno preso parte alla cerimonia: tra loro referenti del partito di Giorgia Meloni provenienti da diversi comuni della provincia. Ad introdurre l’iniziativa sono stati i componenti del direttivo locale di FdI Cinzia Milani e Francesco Robboni (direttivo di cui fanno parte anche Marcello Dormiente, Fabio Costa e Stefano Grillanda). Robboni ha anticipato che l’obiettivo sarà quello di aprire una sede anche a Berra: "Tra le nostre intenzioni vi è sempre quella di trasformare questa sede nella sede elettorale di tutto il Centrodestra. Noi vediamo che laddove il Centrodestra è unito vince". Poi, ha preso la parola il senatore Balboni: "Grazie al direttivo per aver organizzato questo incontro e ai numerosi presenti – ha esordito – per festeggiare l’apertura di un’altra sede di Fratelli d’Italia in provincia di Ferrara. Ormai iniziano a nascere ‘come funghi’ e questo significa che sul territorio ci stiamo radicando, stiamo crescendo sia come numero di iscritti, e soprattutto come presenza". E ha rimarcato l’impegno di Fratelli d’Italia sui territori comunali del Ferrarese, prima di affrontare una serie di argomenti legati all’attività politica che il Governo sta portando avanti.

v.f.