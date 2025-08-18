"Pronto ad apporre la bandiera di Israele sul muretto del Castello"

"Leggo su Il Resto del Carlino la replica del Partito democratico all’intervento del sindaco Alan Fabbri sul vergognoso accostamento del giornalista palestinese - affigliato ad Hamas - alla lapide delle vittime delle ritorsioni nazifasciste del 43", così comincia l’intervento di Mauro Malaguti, parlamentare di Fratelli d’Italia.

"Sinceramente – prosegue l’esponente della maggioranza in parlamento – resto allibito di come un partito storicamente antifascista come il Partito democratico sia arrivato ad un cortocircuito del genere. Tra i giustiziati di quella lapide c’erano anche vittime ebree e l’obiettivo di Hamas è esattamente lo stesso che si erano preposti i nazisti, ovvero l’annientamento totale di Israele e l’eliminazione del popolo ebraico. Progetto rilanciato con la strage di innocenti del 7 ottobre. Nessuno vuole vietare libere manifestazioni di solidarietà alla popolazione di Gaza, vittima anche di Hamas, ma se verrà ancora avvicinata la fotografia di un palestinese alla lapide del Castello, strumentalizzando vittime che nulla hanno a che vedere con il conflitto israeliano palestinese in corso, oltre ad una interrogazione parlamentare, andrò personalmente, insieme alla Associazione Italia Israele sezione Scaligera Estense, ad apporre sul muretto la bandiera di Israele".

"Garantire la libertà di manifestare è un conto, utilizzare la nostra Storia, rovesciandola e reinterpretandola a proprio piacimento è tutt’altra questione. Accostare il giornalista di Al Jazeera, morto in un attentato a Gaza, ai martiri dell’eccidio del Castello della lunga notte del ‘43, è strumentalizzare la nostra memoria storica. Vuol dire non portare minimamente rispetto a chi ha dato la vita per un’Italia democratica, libera e giusta. A Ferrara si è oltrepassato il limite. Questo non è diritto di manifestare, questa è totale mancanza di rispetto verso i luoghi simbolo della storia della nostra città. Ora chiederò al prefetto di intervenire", così il sindaco Alan Fabbri a seguito degli episodi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni.