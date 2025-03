Pronto Amico, volontari riuniti in assemblea

Nell’assemblea tenuta da Pronto Amico, ieri mattina a Codigoro, e presieduta da Adolfo Leone alla presenza del vicesindaco Francesco Fabbri e del presidente di Ail Gianmarco Duo, è emerso tutto l’impegno e la disponibilità dei volontari dell’associazione nel trasporto, gratuito, di persone bisognose per recarsi negli ospedali ma anche l’attenzione a distribuire pacchi alimentari a famiglie bisognose. Pronto Amico dispone di 8 mezzi, alcuni dei quali abilitati anche al trasporto di persone disabili, coi quali sono stati percorsi oltre 177.000 chilometri nell’anno appena concluso e ben 25.000 in più rispetto al precedente, a dimostrazione di come ci sia sempre più bisogno di questa meritorio servizio. Sono state trasportate complessivamente 2.060 persone per recarsi all’ospedale di Valle Oppio, di Cona, ad altre strutture della provincia e presso i nosocomi regionali e del Veneto. Oltre ai viaggi presso strutture sanitarie, anche altri servizi che hanno dimostrato la disponibilità e la collaborazione con le altre realtà sociali presenti sul territorio, quali il Circolo Nautico e Borgo Antico Volano, con l’associazione che si occupa del gemellaggio con Eppertshausen, l’Ail, i marinai d’Italia e l’Aido. Senza contare l’ottima collaborazione con altre realtà che si occupano di trasporti sociali quali Il Ponte di Mezzogoro e il Castello di Mesola. Un’associazione che partecipa e contribuisce a tutti gli eventi nell’ambito della vita codigorese. In sinergia col Banco Alimentare, è impegnata nella distribuzione annuale di 270 pacchi a 43 persone che compongono 26 famiglie e qualora non siano sufficienti gli alimenti, il Comune e spesso anche Pronto Amico integrano con propri fondi, fornendo aiuto e vicinanza a chi ne ha bisogno. Il vicesindaco, con delega anche ai servizi sociali, ha elogiato lo straordinario contributo dell’associazione a garantire umanità e solidarietà nella comunità. Gianmarco Duo ha ricordato l’indispensabilità dei trasporti a favore dei malati leucemici che effettua Pronto Amico. "Donare ed essere d’aiuto agli altri – ha concluso Leone – ci fa stare bene, grazie a tutti e 67 i soci che compongono la nostra associazione".

