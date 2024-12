’Pronto, Freud?’, Arnera si racconta stasera al Nuovo

Stasera alle 21, per la prima volta a Ferrara, Beatrice Arnera salirà sul palcoscenico del Teatro Nuovo con il suo nuovo spettacolo teatrale ’Pronto, Freud?’. Due padri, una madre cantante lirica, ma cleptomane, e un discreto problema di sdoppiamento di personalità. Bastano poche parole per capire che la vita di Beatrice non è mai stata una vita ordinaria. Attraverso un percorso psicologico immaginario, nonostante i 12 anni che realmente ha trascorso in terapia, la protagonista ripercorrerà con lo spettatore le tappe salienti che l’hanno resa quella donna simpatica, bipolare e riottosa qual è. La giovane attrice di ’Buongiorno Mamma’ e ’Odio il Natale’ torna in teatro, ma questa volta con uno spettacolo tutto suo. Con un linguaggio ibrido fra la commedia e la stand-up comedy, ’Pronto, Freud?’ vuole raccontare, con sarcasmo e leggerezza, le dinamiche umane di una donna sulla soglia dei trent’anni, di come non tutti i mali vengano per nuocere e che la psicoterapia, unita ad una buona dose di autoironia, crea un elisir perfetto per esorcizzare i demoni che vivono dentro ognuno di noi. Lo spettacolo si compone di 90 minuti di riflessioni, monologhi, musiche e brani cantati dal vivo L’autrice è Beatrice Arnera, protagonita sul palco. La regia è affidata a Giulia Fiume. La produzione è di RB Spettacoli.