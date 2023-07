Pronto soccorso, al ’Vandini’ arriva il servizio veloce

Pronto soccorso di Argenta, arriva il Fast-track: attese più brevi per i casi ortopedici meno complessi. Il nuovo servizio ha preso il via lunedì scorso; a differenza degli ospedali di Cento e Lagosanto la consulenza ortopedica sarà erogata dai professionisti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che già operano in convenzione con l’Ausl di Ferrara. Per Fast track ortopedico si intende la possibilità di indirizzare alcune tipologie di pazienti che presentano situazioni a bassa complessità direttamente dal triage del Pronto soccorso allo specialista di riferimento. Il Fast track in pratica presenta il vantaggio di evitare la fase di stazionamento in pronto soccorso e dunque è stato pensato per migliorare i tempi di attesa. Si tratta di un percorso che viene attivato dallo stesso infermiere di triage che, secondo criteri clinici condivisi e predefiniti e anche dopo un’adeguata formazione, in stretta collaborazione con il medico può inviare il paziente all’ambulatorio di riferimento affinché venga preso in carico, prima possibile, dallo specialista.

Anche ad Argenta, dunque, dal lunedì al venerdì, i pazienti di pertinenza ortopedica ai quali sia stato assegnato, al momento dell’accettazione al triage del pronto soccorso, un codice di accesso alle cure ortopediche di colore bianco o verde, saranno subito destinati al Fast track. Una volta trattati nel Fast track torneranno in pronto soccorso per la chiusura del caso trattato. "Nell’ambito della collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che sta funzionando molto bene e con ottimi risultati e soddisfazione per l’utenza, mettiamo in campo ora una sinergia grazie alla quale contiamo di incidere positivamente sul problema dei tempi d’attesa in Pronto soccorso – commenta la Monica Calamai, direttrice delle Aziende sanitarie ferraresi – I dati degli altri ospedali dimostrano che il Fast track, così come il See and Treat, non solo dà risposta più rapida ai pazienti direttamente coinvolti, ma è utile a sgravare il Pronto soccorso generale".

Franco Vanini