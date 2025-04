"Pronto soccorso, attese inutili. Servono più letti per i ricoveri"

"Un nuovo allarme arriva dal pronto soccorso di Cona". A dargli voce è, ancora una volta, Mirella Boschetti, segretaria territoriale della Fials. "A rivolgersi a noi – spiega – è un figlio presente accanto alla propria madre che staziona in barella dalle 18.30 di ieri (sabato, ndr). Un‘esperienza traumatica, purtoppo condivisa da tanti altri cittadini". Prendendo spunto dall’episodio, il sindacato entra nel merito. "Non ci sono posti letti liberi per accoglierla e non è dato sapere quando ci sarà la disponibilità di un posto in una degenza che possa garantire le cure necessarie al caso ed un’assistenza adeguata – prosegue Boschetti –. La signora è stata classificata codice arancio, è di difficile gestione in quanto agitata e confusa. Servono un’assitenza e una sorveglianza continua che non possono essere garantite in un setting che deve far fronte a situazioni di emergenza" Il pronto soccorso, prosegue la Fials, "deve ritornare un luogo dedicato all’emergenza, i pazienti che necessitano di ricovero non devono subire l’umiliazione e il disagio di una lunga sosta forzata in un luogo non attrezzato per la degenza, perché mancano posti letto. Il malato deve trovare la giusta collocazione in tempi ragionevoli, in un setting idoneo per ricevere le cure e l’assistenza specifica".

Secondo Boschetti "troppo grande e intollerabile è la sofferenza patita dai pazienti in attesa e dai loro accompagnatori. Grande il disagio per gli infermieri e gli Oss che ogni giorno si trovano a fronteggiare condizioni di lavoro difficili, esposti all’aggressività degli avventori". Il sistema sanità, conclude, "è al collasso. È urgente rivedere e potenziare l’assistenza territoriale. Servono piu posti letto in strutture che rispondano ai reali bisogni di cura dei pazienti e non un letto qualunque. Servono dotazioni organiche di infermieri e di Oss in numero congruo per garantire un’assistenza adeguata".