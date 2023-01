"Pronto soccorso, bene le assunzioni ma non basta"

Gentile lettore, che il sistema sanitario sia perfettibile è indubbio. Le criticità ci sono e periodicamente tornano a farsi sentire. Bisogna però tenere presente che non si tratta di questioni banali, risolvibili con uno schiocco di dita. E che la rivoluzione che lei auspica non si può realizzare dalla mattina alla sera. La macchina della sanità è complessa e deve tenere conto di diversi fattori tra cui – aspetto non secondario – il fatto di avere a che fare con la salute delle persone. Detto questo, la direzione delle aziende sanitarie non è cieca ai problemi e non sta con le mani in mano. L’assunzione di undici medici grazie alle nuove normative regionali che permettono il reclutamento di specializzandi in libera professione è un passo avanti nella risoluzione di queste criticità. Tre di essi, poi, andranno a rafforzare l’organico del pronto soccorso che, tra picco dell’influenza e altre questioni, sta attraversando un momento non semplice. Può sembrare poco ma, mi creda, non lo è. È, anzi, una piccola svolta sulla strada del potenziamento di un sistema sanitario che – si sia d’accordo o no – è considerato uno dei più efficienti a livello nazionale. Ciò non significa, sia chiaro, che non abbia problemi o non sia passibile di miglioramenti. Possiamo però dire che la volontà di cambiamento e gli strumenti per migliorare non manchino.