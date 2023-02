Ferrara: boom di accessi al Pronto soccorso di Cona, attese fiume. L’ospedale si scusa

Pronto soccorso dell'ospedale di Cona, Ferrara: picco di accessi negli ultimi tre giorni

Ferrara, 19 febbraio 2023 – Boom di accessi al Pronto soccorso di Cona (Ferrara), 322 in 72 ore e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Anna si scusa.

A partire da giovedì, e in misura minore oggi, si sono verificati picchi di accessi al Pronto soccorso, tra cui anche 47 codici rossi, che hanno richiesto un impegno intensivo per gli operatori in servizio del Dipartimento medico e del Coordinamento tra i Ps della provincia.

La direzione sanitaria fa sapere, con una nota, che "tale mole di pazienti ha provocato, in alcuni casi non gravi, maggiori attese, per le quali ci si scusa. Attualmente la situazione è sotto controllo e, alle 12:30, le persone in attesa di ricovero sono 3 e si procederà a breve”.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria ferrarese mette in luce inoltre gli sforzi fatti per reperire personale, una carenza "che caratterizza in generale i servizi di Emergenza-urgenza di tutto il territorio nazionale”.

Il test al Pronto Soccorso di Bologna: nelle sale d’attesa oltre cento pazienti