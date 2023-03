Pronto soccorso, Evangelisti: "Circolano notizie sulla chiusura"

CENTO

"Questo ospedale riveste un ruolo strategico per la sua ubicazione, di fatto diventando presidio di fondamentale importanza per le provincie di Modena, Bologna e Ferrara. Inoltre, se tale depotenziamento dovesse effettivamente avvenire, non sembra invece essere previsto un potenziamento della struttura di Cona". I timori su un’eventuale chiusura della struttura del pronto soccorso di Cento, arriva dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti. La stessa Evangelisti ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale per chiedere spiegazioni. "Mi sono giunte segnalazioni per le quali parrebbe essere in atto un probabile depotenziamento dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento, con possibilità addirittura di chiusura del pronto soccorso: se tale ’rimodulazione’ fosse confermata – peraltro a fronte degli oltre 21mila accessi annui – la struttura ospedaliera di Cento si ridurrebbe, di fatto, a un semplice presidio di prima accoglienza eo di lungodegenza. In conseguenza di ciò, potrebbero essere chiusi anche i reparti di chirurgia, ortopedia e cardiologia".

Da qui la decisione di chiedere spiegazioni per sapere "se corrisponda al vero l’ipotesi e, in caso affermativo, quali siano i motivi alla base della ’riorganizzazione’ complessiva della struttura ospedaliera di Cento". Poi ancora "questa riorganizzazione lascia intendere, in un futuro prossimo o lontano, il depotenziamento, la rimodulazione o la chiusura del pronto soccorso di Cento: quali sono effettivamente i progetti della giunta regionale in relazione alla struttura ospedaliera di Cento e se siano in previsione eventuali depotenziamenti eo chiusure eo trasferimenti di reparti?".