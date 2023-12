Pronto soccorso, i cittadini:: "Vogliamo la commissione chiesta"

CENTO

Il gruppo dei Cittadini Uniti in soccorso al pronto soccorso di Cento ieri ha fatto la voce grossa lamentando la mancata convocazione della Commissione consigliare per la salvaguardia dell’ospedale di Cento. "Interveniamo per denunciare pubblicamente l’indecorosa mancata convocazione della commissione consigliare, istituita a tutela dell’ospedale di Cento – sottolinea il referente Marco Gallerani (foto) - Il presidente Marco Pettazzoni, ad oggi 30 novembre, non ha ancora adempiuto al suo dovere di convocazione nei 10 giorni successivi la richiesta inoltrata dai gruppi consigliari di minoranza. Sono, infatti, già passati 12 giorni dal 18 novembre, data in cui è stata protocollata la richiesta con carattere di urgenza per parlare del futuro del punto nascita essendo imminente il termine della sospensione, fissato al 31 dicembre, di pronto soccorso, della situazione di terapia intensiva e del reparto di medicina in quanto circolano voci di chiusura per mancanza anestesisti con 20 posti letto di medicina trasformati in Osco". Il tutto, chiedendo la presenza dell’Ausl. "Questo grave atto conferma l’inadeguatezza del presidente Pettazzoni in questo importante ruolo e l’imperdonabile disinteresse dell’Amministrazione – aggiunge Gallerani – Ci chiediamo come siano rispettati gli impegni fondativi della Commissione di ’indagine e studio’ ma anche di "garanzia nei confronti della cittadinanza, di vigilanza e controllo sulla documentazione relativa alle proposte di riorganizzazione", essendosi riuniti solo 2 volte in 6 mesi, malgrado le problematiche che emergono dall’interno del nosocomio centese. E’ una presa in giro". E la minoranza. "Ormai sono passati 13 giorni dalla richiesta di convocazione urgente che abbiamo avanzato – dicono da Avanti Cento, Fdi e Lega – era per fare il punto della situazione sul nosocomio e discutere di alcune segnalazioni. Il regolamento prevede che entro 10 giorni debba essere attivata la commissione, ma per l’ennesima volta non sono stati attuati e rispettati i regolamenti comunali da parte dell’amministrazione. E’ una mancanza di rispetto verso i commissari e soprattutto verso i cittadini. L’ospedale è un tema prioritario e la sanità un servizio essenziale che va tutelato per i cittadini. C’è urgenza".