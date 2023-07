"Pronto soccorso, i problemi risolti all’accoglienza"

La riorganizzazione dei Pronto soccorso estensi suscita interesse. Dopo le delegazioni di Reggio Emilia, del Sant’Orsola di Bologna, di un ospedale privato accreditato di Aprilia e altri, martedì nel Pronto soccorso di Cento è giunta in visita anche una delegazione di 7 persone dall’Ospedale di Baggiovara e dall’Azienda Usl di Modena. Obiettivo della visita: capire meglio come funziona l’ambulatorio "Sea & Treat" e anche quello del "Flow managermanager", il percorso dedicato ai pazienti con patologie minori i cui problemi possono essere risolti direttamente all’accoglienza, all’interno di un percorso a gestione infermieristica, evitando diversi passaggi e procedure. E dunque è un’organizzazione dell’area dell’emergenza che serve per snellire i tempi di attesa di coloro che sono giunti in PS. Si tratta di un’attività che si inserisce in una nuova progettualità che fa parte di un piano più ampio per la riorganizzazione dei Pronto soccorso del Ferrarese.

l.g.