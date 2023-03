Pronto soccorso, il futuro lo decide la Regione

In consiglio comunale il Gruppo Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione per sapere cosa accadrà all’ospedale di Cento dopo le voci di un depotenziamento del pronto soccorso. "Negli ultimi giorni sono giunte al gruppo numerose segnalazioni che evidenziavano un probabile depotenziamento dell’ospedale – dice Alessandro Guaraldi - Come coordinatore comunale mi sono prontamente attivato informando il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti, che ha presentato un’interrogazione alla giunta e chiesto anche al sindaco di cento, tramite un’interrogazione se saranno previste modifiche all’assetto organizzativo dell’Ospedale". "Sono temi che stiamo discutendo - ha risposto il sindaco Edoardo Accorsi - rispondo con le info che ho a disposizione. L’assessorato alla sanità della Regione ha in animo e sta strutturando un progetto di riforma e riorganizzazione dell’intero sistema di emergenza e urgenza dell’Emilia Romagna. Ciò di cui siamo a conoscenza da poco tempo è che si è insediato qualche giorno fa un gruppo di lavoro voluto dall’assessorato alla sanità regionale che ha visto il coinvolgimento di tutti i professionisti che lavorano all’interno dell’emergenza e urgenza con tutte le Asl del territorio ed è stato dato il via al gruppo tecnico che deve elaborare questa proposta di riorganizzazione. Un gruppo che si sta insediando e suddividendo in vari gruppi afferenti alle vari Ausl del territorio. Tra alcune settimane dovranno proporre il progetto di riorganizzazione. Ho sollecitato più volte Donini che mi ha riferito che quando la proposta sarà definita con contorni precisi ci saranno i passaggi nelle Ctss e sarà mia cura dare comunicazione al consiglio e nelle commissioni così che ci possa essere un confronto più approfondito da ciò che emergerà. Ho chiarito subito quali sono le esigenze che il territorio ha sotto il profilo dell’investimento delle politiche sanitarie". E la reazione di Guaraldi. "La risposta ha mantenuto i toni molto bassi – dice - il sindaco ha evidenziato una probabile riorganizzazione senza entrare nei dettagli. Fratelli d’Italia nell’attesa si augura che questa riorganizzazione non si trasformi in un depotenziamento della struttura ospedaliera".

Laura Guerra