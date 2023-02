Pronto soccorso, il primario Rita Previati si dimette

Questa volta è successo davvero. Rita Previati, direttore del reparto di Emergenza-urgenza dell’ospedale di Cona, ha rassegnato le sue dimissioni. La decorrenza della rinuncia è addirittura dell’altro ieri. Chiaramente, però, il Pronto soccorso principale della Provincia non rimane senza una ‘testa’. Da quanto si apprende dalla delibera pubblicata sul sito dell’azienda sanitaria, a sostituire temporaneamente Previati sarà Daniele Cariani. Direttore della ‘struttura complessa’ del pronto soccorso dell’Azienda Usl, Cariani è entrato in servizio all’indomani della rinuncia da parte di Previati, l’altro giorno. Insomma su un unico medico graverà, seppur temporaneamente, la responsabilità di coordinare i pronto soccorso sia dell’azienda sanitaria che di quella ospedaliero-universitaria. Sotto il profilo economico, per i conti delle aziende sanitarie, non cambia nulla. Tant’è che, sfogliando la delibera, si legge a chiare lettere che "il costo dell’adozione del provvedimento (l’accoglimento delle dimissioni da un lato e il conferimento dell’incarico ad interim dall’altro), non comporta nessun onere aggiuntivo per l’azienda in quanto già previsto nei conti economici del bilancio preventivo economico di competenza". Queste dimissioni si inseriscono in un quadro di criticità nell’ambito proprio dell’emergenza-urgenza. Come abbiamo più volte avuto modo di raccontare, le difficoltà maggiori l’utenza le ha riscontrate proprio al pronto soccorso di Cona, per diverse ragioni a partire dalle lunghe attese. Va detto, tuttavia, che la direttrice generale delle due aziende sanitarie, Monica Calamai, ha messo proprio questo come primo punto all’ordine del giorno del suo mandato.