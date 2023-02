Pronto soccorso in tilt "La Regione chiarisca se intende aumentare il personale a Cona"

FERRARA

Passata l’ondata di accessi anomali al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna, che tra giovedì e sabato scorsi soprattutto ha visto l’arrivo al punto di emergenza-urgenza di più di trecento persone, delle quali 47 in codice rosso di massima gravità, resta il problema che ciclicamente il pronto soccorso di Cona va in affanno. La direzione aziendale, già nella giornata di domenica, ha sottolineato il massimo impegno per una migliore organizzazione e per la ricerca di personale, ma c’è chi sollecita soluzioni strutturali importanti e in tempi rapidi. Come il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.

"Leggo ancora del pronto soccorso finito in tilt, un reparto – commenta Malaguti – in una condizione ormai endemica di collasso. Purtroppo non si tratta più di casi sporadici. Basta un picco di influenza o un numero maggiore di incidenti per condannare i codici verdi a interminabili ore di attesa. La situazione per i cittadini è diventata intollerabile e paradossalmente i pazienti – aggettivo azzeccato più che mai - devono anche sentirsi dire dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che la nostra sanità è il ’fiore all’occhiello’ della sanità nazionale". Da Malaguti, poi, una precisazione cui tiene particolarmente: "La responsabilità di questa situazione non è certamente del personale medico o infermieristico, che è perennemente sotto organico – sottolinea ancora il deputato di Fratelli d’Italia – e che sopporta turni logoranti e stressanti sopperendo con professionalità alle lacune ereditate da una fallimentare programmazione di edilizia sanitaria". E la scellerata scelta è stata quella di declassare i piccoli ospedali per concentrare i servizi al Delta e a Cona. E poi soltanto a Cona. "E magari – aggiunge Malaguti – per trasferire altri reparti a Bologna per razionalizzare i costi, portando invece a oneri elevati per la costosissima gestione di Cona". Malaguti annuncia, inoltre, azioni specifiche per capire come è possibile che si sia raggiunta questa situazione così critica. "Il governo ha appena stanziato altri 200 milioni per il personale di emergenza-urgenza, per questo chiederò alla nostra capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, che faccia un accesso agli atti per quantificare il personale infermieristico e medico attualmente impiegato in pronto soccorso".

Ma Malaguti vuole andare ad un livello più centrale, avendo intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per capire se prossimamente "la Regione interverrà per tentare di alleggerire, almeno in parte la pressione costante sul pronto soccorso di Cona con l’assunzione di altro personale". Puntualizzando che il bilancio dell’Emilia-Romagna "è di 13 miliardi di cui l’80% viene destinato alla sanità – conclude Malaguti – e nonostante questo ci troviamo in una simile situazione". Ieri la situazione era tornata alla normalità, ma è indiscutibile che una soluzione debba essere trovata e non può non passare, come minimo, dall’aumento di personale nel reparto di emergenza-urgenza, che è il punto di riferimento principale per tutta la provincia di Ferrara.

Cristina Rufini