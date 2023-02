Pronto soccorso in tilt per tre giorni "Impegno per trovare il personale"

Un afflusso di persone superiore alla media (ben 332 in tre giorni) e il pronto soccorso di Cona va in tilt. È questa la ricostruzione della direzione sanitaria. Le attese prolungate dei pazienti con codici di bassa complessità dalla notte di giovedì 16 e nelle giornate di venerdì e sabato, sono dovute a un afflusso notevole. A spiegarlo la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliero universitaria e la Direzione dei Pronto soccorso provinciali di Ferrara: "Sono state provocate da un afflusso di persone superiore alla media, 332 in tre giorni, e ad una contestuale concentrazione di casi gravi (47 codici rossi e 120 codici arancioni). Una situazione oggettivamente di difficile gestione nonostante l’attivazione delle misure previste in caso di iper-afflussi: l’entrata in servizio di personale aggiuntivo e la gestione dei posti letto in ottica provinciale, per far fronte ai tempi di boarding, cioè di attesa del posto per i casi che esitano in un ricovero".

E ancora: "Si fa presente che le difficoltà del Pronto soccorso di Cona – non nuove nè diverse da quelle delle analoghe strutture di tutto il Paese – non sono dovute a scarsità di fondi per il personale. Proprio il 15 febbraio sono entrati in servizio quattro nuovi infermieri, e sono continui i bandi e le procedure, in tutte le modalità previste, per reperire personale medico e sanitario, per tutte le altre articolazioni aziendali ma in particolare per i Pronto soccorso" Sforzi che si scontrano con la purtroppo nota scarsità di queste figure professionali sul mercato del lavoro, specie per alcune specialità tra cui anche quelle legate all’Emergenza. il tutto nonostante le misure, di tipo contrattuale, messe in campo dalla Regione nel maggio 2022. "Nell’ultimo anno il settore personale interaziendale ha bandito, per i soli Pronto soccorso – continua la direzione sanitaria –, 16 selezioni e 4 ricerche per prestazioni aggiuntive da parte di medici e specializzandi". Per far fronte alla scarsità del persone sono state messe in campo misure organizzative, anche con l’ausilio degli altri ospedali provinciali. Per esempi è stato attivato il 26 agosto 2022 l’Ambulatorio a Bassa Complessità presso la Casa della Salute di Cittadella San Rocco (Ferrara), i cui orari saranno a breve ampliati a 12 ore al giorno, e al quale saranno affiancati altri due analoghi ambulatori a Comacchio e a Bondeno.

Non solo. È stata attivata dal 17 ottobre dei fast track ortopedici agli ospedali di Cento e Lagosanto. La direzione sanitaria sottolinea anche "l’entrata in funzione di un coordinamento provinciale dei servizi di emergenza urgenza e pronto soccorso finalizzato ad una più efficace gestione delle situazioni critiche e delle risorse; l’attivazione del flow manager e del bad manager: figure infermieristiche la cui funzione è quella di ottimizzare il flusso dei pazienti in modo da facilitarne il ricovero laddove necessario o l’invio ad altri servizi".

re.fe.